Аспиналл: готов финишировать Гана на UFC 321

Аспиналл: готов финишировать Гана на UFC 321
Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о предстоящем поединке с французом Сирилем Ганом, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

«Счастлив быть здесь. Провёл качественную подготовку. И я готов его финишировать. Я долго шёл к тому, чтобы повесить на плечо полноценный чемпионский пояс. И наконец-то я это сделал», — сказал Аспиналл на пресс-конференции.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 304 в июле 2024 года, Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса. Ган на UFC 310 в декабре победил раздельным судейским решением россиянина Александра Волкова.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 321.

