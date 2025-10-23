Умар Нурмагомедов — о бое на UFC 321: если одержу победу, будет поединок с Двалишвили

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов ответил на вопрос по поводу потенциального реванша с чемпионом промоушена Мерабом Двалишвили. По мнению Умара, спортсмены встретятся друг с другом в случае победы россиянина в предстоящем поединке с американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321.

«Кидать вызовы Мерабу? Нет. Это скучно. Мне нужен только пояс. Я – один из главных претендентов. И если я заберу победу, мы подерёмся, всё просто», — сказал Умар Нурмагомедов на пресс-конференции.

UFC 321 пройдёт 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Умар Нурмагомедов показал новую спортивную базу в Дагестане: