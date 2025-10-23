Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов — о бое на UFC 321: если одержу победу, будет поединок с Двалишвили

Умар Нурмагомедов — о бое на UFC 321: если одержу победу, будет поединок с Двалишвили
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов ответил на вопрос по поводу потенциального реванша с чемпионом промоушена Мерабом Двалишвили. По мнению Умара, спортсмены встретятся друг с другом в случае победы россиянина в предстоящем поединке с американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

«Кидать вызовы Мерабу? Нет. Это скучно. Мне нужен только пояс. Я – один из главных претендентов. И если я заберу победу, мы подерёмся, всё просто», — сказал Умар Нурмагомедов на пресс-конференции.

UFC 321 пройдёт 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 321: без Волкова, но с братом Хабиба! И шоу от Аспиналла
Live
Пресс-конференция UFC 321: без Волкова, но с братом Хабиба! И шоу от Аспиналла

Умар Нурмагомедов показал новую спортивную базу в Дагестане:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android