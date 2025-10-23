«Мы должны были подраться». Ган — о поединке с Аспиналлом

Французский боец в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC Сириль Ган высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом британцем Томом Аспиналлом, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мне очень приятно, что всё так сложилось. Мы оба на вершине дивизиона. И должны были подраться», — сказал Сириль Ган на пресс-конференции.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 304 в июле 2024 года, Том Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса. Сириль Ган на UFC 310 в декабре победил раздельным судейским решением россиянина Александра Волкова.

