Баутиста прояснил свои слова о намерении финишировать Умара Нурмагомедова на UFC 321

Комментарии

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Марио Баутиста высказался о предстоящем поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым. Ранее Баутиста заявлял, что намерен победить соперника нокаутом. В преддверии противостояния спортсмен прояснил свои слова.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

«Я не просто так сказал, что готов его финишировать. Я его знаю, он меня знает. На кону стоит шанс участвовать в титульном поединке. Поэтому я сделаю всё, чтобы этого достичь», — сказал Марио Баутиста на пресс-конференции.

Напомним, Баутиста и Нурмагомедов встретятся на турнире UFC 321, который пройдёт 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Умар Нурмагомедов показал новую спортивную базу в Дагестане:

