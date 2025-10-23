Баутиста прояснил свои слова о намерении финишировать Умара Нурмагомедова на UFC 321

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Марио Баутиста высказался о предстоящем поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым. Ранее Баутиста заявлял, что намерен победить соперника нокаутом. В преддверии противостояния спортсмен прояснил свои слова.

«Я не просто так сказал, что готов его финишировать. Я его знаю, он меня знает. На кону стоит шанс участвовать в титульном поединке. Поэтому я сделаю всё, чтобы этого достичь», — сказал Марио Баутиста на пресс-конференции.

Напомним, Баутиста и Нурмагомедов встретятся на турнире UFC 321, который пройдёт 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Умар Нурмагомедов показал новую спортивную базу в Дагестане: