Умар Нурмагомедов опубликовал совместное фото с Хабибом

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, поделившись совместной фотографией с экс-чемпионом UFC в лёгком весе, членом Зала славы Хабибом Нурмагомедовым.

«На бой выходишь один, но к победе тебя ведёт команда», — подписал фотографию Умар Нурмагомедов.

25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов сразится с американцем Марио Баутистой.

В своём последнем бою на UFC 311 в январе Нурмагомедов проиграл единогласным судейским решением действующему чемпиону грузину Мерабу Двалишвили. Баутиста на UFC 316 в июне победил единогласным решением соотечественника Патрика Микса.