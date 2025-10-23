Скидки
Макгрегор дал совет Делла Маддалене, как победить Махачева на UFC 322

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дал совет австралийскому бойцу Джеку Делла Маддалене, которому предстоит поединок с россиянином Исламом Махачевым. Маддалена является чемпионом промоушена в полусреднем весе. Махачев ранее выступал в лёгком дивизионе, но принял решение подняться выше.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Ислам будет лёгкой целью в этом весе. У него нет ни способности финишировать, ни позиционного контроля. В лучшем случае постарается повиснуть на спине. Бояться нечего. Терпение, физическая форма и ярость — и он окажется без сознания до конца пятого раунда», — приводит слова Макгрегора на своей странице в социальных сетях тренер Делла Маддалены Крэйг Джонс.

Бой Махачева и Маддалены состоится 16 ноября на турнире UFC 322.

Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC:

