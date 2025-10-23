Скидки
Гурам Кутателадзе нокаутировал соперника в первом бою после ухода из UFC

Гурам Кутателадзе нокаутировал соперника в первом бою после ухода из UFC
Комментарии

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Гурам Кутателадзе одержал победу в поединке с представителем Бразилии Виктором Хуго. Спортсмены встречались в рамках турнира лиги ACA. Кутателадзе одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Отметим, что для Гурама это был первый поединок после ухода из UFC в апреле этого года.

В общей сложности в данный момент на счету Кутателадзе 19 поединков, в которых он одержал 14 побед (восемь добыты нокаутом) и потерпел пять поражений. Для Хуго это поражение стало седьмым в профессиональной карьере. Также на его счету 25 побед, семь из которых одержаны нокаутом.

