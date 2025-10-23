Скидки
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор выбрал соперника для боя в Белом доме

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор во время общения с инсайдером Ариэлем Хельвани высказался о своём будущем в смешанных единоборствах. В частности, ирландец вновь заявил, что намерен принять участие в турнире UFC в Белом доме.

«Я вернусь к турниру в Белом доме. Всё это доставляет мне удовольствие, но я не питаю иллюзий… Моё возвращение в смешанные единоборства — главная цель. Я бы хотел встретиться с Чендлером… Скоро будет что-то хорошее», — сказал Макгрегор на видео Хельвани, которое доступно нв странице инсайдера в социальных сетях.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что турнир UFC в Белом доме пройдёт 14 июня 2026 года.

Конор Макгрегор отрабатывает ударную технику:

