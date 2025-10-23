Скидки
Волков провёл совместную тренировку с Пельменем. Видео

Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе Александр Волков провёл совместную тренировку с 35-летним российским тяжеловесом Василием «Пельменем» Камоцким.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Power Slap.

В общей сложности на счету Волкова в смешанных единоборствах 38 побед (24 – нокаутом) и 11 поражений. В следующем поединке он встретится с Жаилтоном Алмейдой, бой пройдёт 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

Напомним, в июне этого года Камоцкий потерял чемпионский титул в супертяжёлом весе, которым владел с января 2025-го. Россиянин уступил представителю США Дэйну «Гавайскому Хитману» Вирнсу решением судей на турнире Power Slap 13.

