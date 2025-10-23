Хасбик провёл шуточный поединок с Джоном Джонсом

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории американец Джон Джонс провёл шуточный поединок с популярным российским блогером Хасбуллой Магомедовым, также известным, как Хасбик. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Хасбулле Магомедову 23 года. Уроженец Дагестана стал популярным в 2020 году после серии роликов в Сети. В 2022 году стал амбассадором американского бойцовского промоушена UFC.

Джон Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории ММА.