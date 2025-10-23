Кормье попросил Нурмагомедова купить ему Rolex, Умар ответил

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов провёл забавную беседу с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, а ныне членлм Зала славы Даниэлем Кормье. Видео поделился Кормье на своём канале в YouTube. На кадрах Даниэль обратил внимание на часы Умара и спросил, не купит ли тот ему такие же.

Нурмагомедов. Это подарок.

Кормье. Когда ты покупаешь мне подарок, это обувь. Почему ты не купил мне Rolex? Ты даришь мне обувь. Почему бы не купить мне Rolex? Я на протяжении многих лет давал тебе подарки.

Нурмагомедов. Просто футболки.

Кормье. Футболки, тренировки, практика, теория. А самое важное – время. Я уделяю тебе время. Так что, могу я рассчитывать на Rolex?

Нурмагомедов. Хочешь мои часы?

Кормье. Нет, я хочу, чтобы ты купил мне.

Нурмагомедов. Нет. Я куплю для отца. Хочу сделать ему подарок. Но надеюсь, что твой сын тоже сделает тебе такой подарок.

Кормье. Он постарается забрать мои.

