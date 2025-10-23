Скидки
«Вопрос решён». Боец UFC заявил, что Дональд Трамп пообещал ему поединок в Белом доме

«Вопрос решён». Боец UFC заявил, что Дональд Трамп пообещал ему поединок в Белом доме
Американский боец UFC Бо Никал сообщил, что выступит на турнире UFC в Белом доме. По словам спортсмена, в этом вопросе он заручился поддержкой президента США Дональда Трампа.

«Это история. Как же волнительно. Я поговорил с президентом Трампом — он хочет, чтобы я был в карде. Думаю, если всё сложится, так и будет. Я был на FOX, продвигал турнир RAF (Real American Freestyle). Он позвонил мне, подбодрил, сказал пару тёплых слов. Мы немного обсудили кард. Я сказал, что хочу попасть в него, и он ответил: «Считай, вопрос решён». Он и Дана Уайт очень близки, так что его рекомендация явно мне поможет», — сказал Никал на канале The Ariel Helwani Show в YouTube.

Бо Никал проведёт следующий бой в ноябре на турнире UFC в Нью-Йорке

Шакил О'Нил поприветствовал Дональда Трампа на турнире UFC 314:

