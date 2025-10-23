Скидки
Последний чемпион Bellator в легчайшем весе сдал положительный допинг-тест — Tapology

Бывший чемпион Bellator в легчайшем весе (до 61 кг) американец Патрик Микс сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщает издание Tapology.

Как информирует источник, Микс сдал положительную допинг-пробу ещё в 2024 году — перед боем с россиянином Магомедом Магомедовым. Тот бой Микс выиграл раздельным решением судей.

После победы над Магомедовым Микс перешёл в UFC, где провёл два поединка, в обоих потерпев поражение. В июне 2025 года он уступил единогласным решением судей Марио Баутисте, а 3 октября проиграл Якубу Виклачу раздельным судейским решением.

Всего на его счету 23 поединка, в которых он одержал 20 побед и трижды потерпел поражение.

Экс-чемпион Bellator Патрик Микс показал травму глаза после поражения на UFC 320
