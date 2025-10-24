Умар Нурмагомедов составил образ идеального бойца ММА

Российский боец смешанных единоборств (ММА) второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов составил портрет идеального бойца. Соответствующее видео появилось на портале UFC on TNT Sports в социальных сетях.
– Сила.
– Фрэнсис Нганну.
– Кардио.
– Хабиб.
– Удары ногами.
– Джастин Гэтжи.
– Борьба.
– Жорж Сен-Пьер.
– Подбородок.
– Мераб Двалишвили.
– Скорость.
– Деметриус Джонсон.
– Работа с микрофоном.
– Чейл Соннен.
Напомним, 25 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) Умар проведёт поединок с представителем США Марио Баутистой. Спортсмены сразятся в рамках турнира UFC 321.
Тренировка Умара Нурмагомедова после перелома руки: