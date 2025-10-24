Умар Нурмагомедов составил образ идеального бойца ММА

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский боец смешанных единоборств (ММА) второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов составил портрет идеального бойца. Соответствующее видео появилось на портале UFC on TNT Sports в социальных сетях.

– Сила.

– Фрэнсис Нганну.

– Кардио.

– Хабиб.

– Удары ногами.

– Джастин Гэтжи.

– Борьба.

– Жорж Сен-Пьер.

– Подбородок.

– Мераб Двалишвили.

– Скорость.

– Деметриус Джонсон.

– Работа с микрофоном.

– Чейл Соннен.

Напомним, 25 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) Умар проведёт поединок с представителем США Марио Баутистой. Спортсмены сразятся в рамках турнира UFC 321.

Тренировка Умара Нурмагомедова после перелома руки: