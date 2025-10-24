Скидки
Умар Нурмагомедов составил образ идеального бойца ММА

Умар Нурмагомедов составил образ идеального бойца ММА
Российский боец смешанных единоборств (ММА) второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов составил портрет идеального бойца. Соответствующее видео появилось на портале UFC on TNT Sports в социальных сетях.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

– Сила.
– Фрэнсис Нганну.

– Кардио.
– Хабиб.

– Удары ногами.
– Джастин Гэтжи.

– Борьба.
– Жорж Сен-Пьер.

– Подбородок.
– Мераб Двалишвили.

– Скорость.
– Деметриус Джонсон.

– Работа с микрофоном.
– Чейл Соннен.

Напомним, 25 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) Умар проведёт поединок с представителем США Марио Баутистой. Спортсмены сразятся в рамках турнира UFC 321.

