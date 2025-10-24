UFC 321: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

25 октября в столице ОАЭ Абу-Даби пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 321. Главным событием вечера станет титульный поединок в тяжёлом весе, где Том Аспиналл выйдет на первую защиту полноценного титула против Сириля Гана. Смотреть трансляцию турнира UFC 321 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию самых ярких и интересных событий спортивного вечера.

Также в основном карде UFC 321 пройдут два поединка с участием российских бойцов: Умар Нурмагомедов сразится с Марио Баутистой из США, Александр Волков — с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

Видео: Тернистый путь Волкова к титульнику UFC