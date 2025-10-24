Скидки
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 321. В главном карде бывший претендент на титул в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов встретится с американцем Марио Баутистой.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало боя — в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В своём последнем бою на UFC 311 в январе Нурмагомедов проиграл единогласным судейским решением действующему чемпиону грузину Мерабу Двалишвили. Баутиста на UFC 316 в июне победил единогласным решением соотечественника Патрика Микса.

