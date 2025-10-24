Александр Волков — Жаилтон Алмейда: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

25 октября в столице ОАЭ Абу-Даби пройдёт претендентский поединок UFC между российским бойцом Александром Волковым и бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Бой пройдёт в рамках вечера смешанных единоборств UFC 321. Предварительное время начала боя Волков — Алмейда — 22:00 мск, смотреть прямую трансляцию можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию самых ярких и интересных событий турнира UFC 321.

Главным событием вечера станет титульный поединок в тяжёлом весе, в котором англичанин Том Аспиналл выйдет на первую защиту полноценного титула против француза Сириля Гана.