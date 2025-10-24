Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Том Аспиналл — Сириль Ган: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Том Аспиналл — Сириль Ган: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

25 октября в столице ОАЭ Абу-Даби пройдёт титульный поединок UFC в тяжёлом весе между английским бойцом Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом. Бой пройдёт в рамках вечера смешанных единоборств UFC 321. Предварительное время начала боя Аспиналл — Ган — 23:30 мск, смотреть прямую трансляцию можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию самых ярких и интересных событий турнира UFC 321.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

Также в основном карде UFC 321 пройдут два поединка с участием российских бойцов: Умар Нурмагомедов сразится с Марио Баутистой из США, Александр Волков — с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

Материалы по теме
Волков пробирается к титульнику через «бразильского Хабиба». Пропускать UFC 321 нельзя
Волков пробирается к титульнику через «бразильского Хабиба». Пропускать UFC 321 нельзя

Видео: Подготовка Тома Аспиналла к поединку с Сирилем Ганом

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android