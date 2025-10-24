Том Аспиналл — Сириль Ган: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

25 октября в столице ОАЭ Абу-Даби пройдёт титульный поединок UFC в тяжёлом весе между английским бойцом Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом. Бой пройдёт в рамках вечера смешанных единоборств UFC 321. Предварительное время начала боя Аспиналл — Ган — 23:30 мск, смотреть прямую трансляцию можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию самых ярких и интересных событий турнира UFC 321.

Также в основном карде UFC 321 пройдут два поединка с участием российских бойцов: Умар Нурмагомедов сразится с Марио Баутистой из США, Александр Волков — с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

Видео: Подготовка Тома Аспиналла к поединку с Сирилем Ганом