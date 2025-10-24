Тарасов: за Волкова должен болеть любой человек, кто занимается ММА в России

Известный менеджер Виталий Тарасов поделился ожиданиями от противостояния между россиянином Александром Волковым и бразильцем Жаилтоном Альмейдой на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

«Считаю, что за Александра Волкова должен болеть любой человек, кто занимается ММА в России. Думаю, что, если Волков однажды возьмёт пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе, сам этот факт окажет такое же благотворное влияние на всю индустрию, как бой Хабиба и Конора. По сути, Волков может в одиночку перезагрузить всю индустрию в России, потому что нам очень нужно по-настоящему большое и значимое событие. Титул Магомеда Анкалаева, к сожалению, таким не стал. Но у Волкова есть многое, чтобы люди, которые не следят за единоборствами, включили этот бой. Потому что в нём легко узнать обычного парня, который живёт где-то по соседству. А этого сильно не хватает. При этом он умеет себя преподносить, не боится быть смешным и хорошо говорит в камеру. Очень хочется, чтобы он победил Алмейду и подрался за пояс», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Александр Волков сразится с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.