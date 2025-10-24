Скидки
Александр Волков оказался более чем на 10 кг тяжелее Жаилтона Алмейды

Александр Волков оказался более чем на 10 кг тяжелее Жаилтона Алмейды
Комментарии

Утром, 24 октября, в Абу-Даби состоялась церемония взвешивания 36-летнего российского бойца Александра Волкова и его бразильского соперника Жаилтона Алмейды в преддверии их поединка на турнире UFC 321.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда

Волков показал на весах 118,61 кг, а Алмейда — 107,5.

Поединок между Александром и Жаилтоном пройдёт в главном карде турнира, который состоится вечером, 25 октября, в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). В главном бою вечера действующий чемпион тяжёлого веса Том Аспиналл проведёт первую защиту своего пояса от Сириля Гана.

В общей сложности на счету Волкова в смешанных единоборствах 38 побед (24 – нокаутом) и 11 поражений.

