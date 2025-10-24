Умар Нурмагомедов перевесил Марио Баутисту перед боем на UFC 321

Завтра, 25 октября, на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир UFC 321, в главном карде которого выступят россиянин Умар Нурмагомедов, занимающий второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе, и боец из США Марио Баутиста, располагающийся на девятой позиции. В преддверии спортивного мероприятия прошла церемония взвешивания, участие в которой приняли спортсмены.

Вес Нурмагомедова составил 61,69 кг. Его соперник оказался немного легче – 61,46 кг.

В общей сложности на счету Нурмагомедова в смешанных единоборствах 18 побед и одно поражение. В активе Баутисты 16 побед и два поражения.

