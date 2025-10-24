Скидки
Том Аспиналл показал на весах на 3 кг больше, чем Сириль Ган перед боем на UFC 321

Том Аспиналл показал на весах на 3 кг больше, чем Сириль Ган перед боем на UFC 321
Утром, 24 октября, в Абу-Даби состоялась церемония взвешивания 32-летнего английского бойца и действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла и его французского соперника Сириля Гана в преддверии их титульного поединка на турнире UFC 321.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

Аспиналл показал на весах 115,67 кг, в то время как его 35-летний оппонент — 112,26 кг.

Для Тома это будет первая защита его титула после того, как Джон Джонс вакантировал чемпионство.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 304 в июле 2024 года, Том Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса. Сириль Ган на UFC 310 в декабре победил раздельным судейским решением россиянина Александра Волкова.

