Икрам Алискеров прошёл взвешивание перед боем на UFC 321

Икрам Алискеров прошёл взвешивание перед боем на UFC 321
Комментарии

В субботу, 25 октября, на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 321, участие в котором примет боец из России Икрам Алискеров. Противостоять ему будет представитель Южной Кореи Чун Ён Пак. В преддверии спортивного мероприятия прошла церемония взвешивания, участие в которой приняли спортсмены.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Икрам Алискеров — Чун Ён Пак
25 октября 2025, суббота. 19:55 МСК
Икрам Алискеров
Не началось
Чун Ён Пак

В результате оба спортсмена показали одинаковый вес – 84,14 кг.

В общей сложности на счету Алискерова в смешанных единоборствах 16 побед (семь – нокаутом) при двух поражениях. В активе его соперника 19 побед (пять – нокаутом) и шесть поражений.

