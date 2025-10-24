Икрам Алискеров прошёл взвешивание перед боем на UFC 321

В субботу, 25 октября, на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 321, участие в котором примет боец из России Икрам Алискеров. Противостоять ему будет представитель Южной Кореи Чун Ён Пак. В преддверии спортивного мероприятия прошла церемония взвешивания, участие в которой приняли спортсмены.

В результате оба спортсмена показали одинаковый вес – 84,14 кг.

В общей сложности на счету Алискерова в смешанных единоборствах 16 побед (семь – нокаутом) при двух поражениях. В активе его соперника 19 побед (пять – нокаутом) и шесть поражений.

