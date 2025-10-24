Скидки
Гонорары Умара Нурмагомедова и Марио Баутисты за бой — UFC 321

В субботу, 25 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится крупный турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) под номером 321, в главном карде которого сразятся два представителя легчайшего веса — россиянин Умар Нурмагомедов и американец Марио Баутиста.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

По данным Sporty Salaries за свой предыдущий поединок Умар, сражавшийся с чемпионом Мерабом Двалишвили, заработал $ 1,13 млн: $ 400 тыс. – за участие, $ 32 тыс. – бонус от спонсора, $ 50 тыс. – бонус за лучший бой и $ 650 тыс. – процент от PPV.

Баутиста свой последний поединок провёл летом 2025-го на турнира UFC 316, где судейским решением победил Патчи Микса. За этот бой американец получил гонорар в $ 260 тыс.

