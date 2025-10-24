Тайгибов дал прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Марио Баутисты

Боец АСА Курбан Тайгибов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой. Спортсмены сразятся на турнире UFC 321 25 октября.

«Умар Нурмагомедов в этот раз будет максимально заряжен на победу. Да, в последнем поединке случилась неудача, но она только закалит его. Умар сделал паузу, отдохнул и в полной готовности подходит к поединку. Я абсолютно уверен в том, что он сильнее Баутисты. Причём как бы ни складывался бой, Умар будет сильнее во всех аспектах. Тайминг в стойке, выносливость, борьба — у него есть всё для победы. Да, Баутиста неудобный в какой-то степени, но у Умара очень сильный угол, который знает, что делать. Так что я уверен, что они уже по полочкам разобрали стиль Марио», — сказал Тайгибов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Тренировка Умара Нурмагомедова после перелома руки: