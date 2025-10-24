Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайгибов дал прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Марио Баутисты

Тайгибов дал прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Марио Баутисты
Аудио-версия:
Комментарии

Боец АСА Курбан Тайгибов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой. Спортсмены сразятся на турнире UFC 321 25 октября.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

«Умар Нурмагомедов в этот раз будет максимально заряжен на победу. Да, в последнем поединке случилась неудача, но она только закалит его. Умар сделал паузу, отдохнул и в полной готовности подходит к поединку. Я абсолютно уверен в том, что он сильнее Баутисты. Причём как бы ни складывался бой, Умар будет сильнее во всех аспектах. Тайминг в стойке, выносливость, борьба — у него есть всё для победы. Да, Баутиста неудобный в какой-то степени, но у Умара очень сильный угол, который знает, что делать. Так что я уверен, что они уже по полочкам разобрали стиль Марио», — сказал Тайгибов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
«Финиширую Умара в первом раунде». Кто ждёт Нурмагомедова в Абу-Даби
«Финиширую Умара в первом раунде». Кто ждёт Нурмагомедова в Абу-Даби

Тренировка Умара Нурмагомедова после перелома руки:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android