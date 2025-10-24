Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гонорары Александра Волкова и Жаилтона Алмейды за бой 25 октября

Гонорары Александра Волкова и Жаилтона Алмейды за бой 25 октября
Комментарии

Завтра, 25 октября, на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 321, в главном карде которого сразятся россиянин Александр Волков и бразилец Жаилтон Алмейда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с инсайдерской информацией о гонорарах спортсменов за предстоящий бой. Ожидается, что каждый получит около $ 300 тыс.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда

Волков к настоящему моменту принял участие в 49 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 38 побед (24 – нокаутом) и потерпел 11 поражений. В активе Алмейды 22 победы (восемь добыты нокаутом) при трёх поражениях.

Материалы по теме
«Чтобы представлять Россию, нужно жить в деревне?» Интервью с Александром Волковым
Эксклюзив
«Чтобы представлять Россию, нужно жить в деревне?» Интервью с Александром Волковым

Тернистый путь Александра Волкова к титульнику лиги UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android