Гонорары Александра Волкова и Жаилтона Алмейды за бой 25 октября

Завтра, 25 октября, на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир UFC 321, в главном карде которого сразятся россиянин Александр Волков и бразилец Жаилтон Алмейда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с инсайдерской информацией о гонорарах спортсменов за предстоящий бой. Ожидается, что каждый получит около $ 300 тыс.

Волков к настоящему моменту принял участие в 49 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 38 побед (24 – нокаутом) и потерпел 11 поражений. В активе Алмейды 22 победы (восемь добыты нокаутом) при трёх поражениях.

Тернистый путь Александра Волкова к титульнику лиги UFC: