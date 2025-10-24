Азамат Мурзаканов перевесил Александара Ракича перед боем на UFC 321

Утром, 24 октября, в Абу-Даби состоялась церемония взвешивания представителей полутяжёлого дивизиона — 36-летнего российского бойца Азамата Мурзаканова и его 33-летнего австрийского соперника Александара Ракича — в преддверии поединка на турнире UFC 321.

Четырёхкратный чемпион мира по рукопашному бою показал на весах 93,21 кг, в то время как седьмой номер полутяжёлого веса — 92,99 кг.

Последний раз Азамат выходил на ринг 8 июня 2025 года, где на турнире UFC 316 техническим нокаутом победил 29-летнего бразильца Брендсона Рибейро.

Ракич не дрался почти год — 26 октября 2024-го на турнире UFC 308 он проиграл Магомеду Анкалаеву судейским решением.