Азамат Мурзаканов перевесил Александара Ракича перед боем на UFC 321

Утром, 24 октября, в Абу-Даби состоялась церемония взвешивания представителей полутяжёлого дивизиона — 36-летнего российского бойца Азамата Мурзаканова и его 33-летнего австрийского соперника Александара Ракича — в преддверии поединка на турнире UFC 321.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александар Ракич — Азамат Мурзаканов
25 октября 2025, суббота. 21:30 МСК
Александар Ракич
Не началось
Азамат Мурзаканов

Четырёхкратный чемпион мира по рукопашному бою показал на весах 93,21 кг, в то время как седьмой номер полутяжёлого веса — 92,99 кг.

Последний раз Азамат выходил на ринг 8 июня 2025 года, где на турнире UFC 316 техническим нокаутом победил 29-летнего бразильца Брендсона Рибейро.

Ракич не дрался почти год — 26 октября 2024-го на турнире UFC 308 он проиграл Магомеду Анкалаеву судейским решением.

