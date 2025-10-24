Фото: Уокер пришёл на взвешивание UFC 321 с кулоном в виде оторванной ноги соперника

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер принял участие в церемонии взвешивания перед UFC 321 с кулоном в виде импровизированной ноги соперника. Противостоять Уокеру на турнире будет представитель Великобритании Луи Сазерленд.

Фото: Chris Unger/Getty Images/ Getty Images

Импровизированный кулон не помешал Вальтеру уложиться в лимит тяжёлой весовой категории. На весах боец показал 110,67 кг. Его соперник оказался заметно тяжелее – 119,97 кг.

В общей сложности на счету Уокера в смешанных единоборствах 15 поединков, в которых он одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В активе Сазерленда 10 побед при трёх поражениях.

