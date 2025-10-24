Гонорары Тома Аспиналла и Сириля Гана за бой 25 октября

В субботу, 25 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится крупный турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) под номером 321, в главном бою которого за титул в тяжёлом весе сразятся 32-летний англичанин и действующий чемпион Том Аспиналл и 35-летний француз Сириль Ган.

За свой предыдущий поединок с американцем Кёртисом Блэйдсом в статусе временного чемпиона тяжёлого веса британец получил в районе $ 600 тыс., а Сириль Ган, сразившийся с россиянином Александром Волковым в декабре 2024-го, забрал гонорар в размере $ 350 тыс.

В статусе не временного, а постоянного чемпиона, гонорар Аспиналла за поединок должен вырасти, точно также как и у Гана за участие в титульном сражении.

Бой между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом состоится вечером субботы, 25 октября.