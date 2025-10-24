Скидки
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC 321

Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC 321
В субботу, 25 октября, на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 321. В преддверии спортивного шоу прошла официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли все спортсмены. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Результаты взвешивания UFC 321
Главный кард:

Том Аспиналл (115,66 кг) – Сириль Ган (112,26 кг);
Вирна Жандироба (52,16 кг) – Маккензи Дерн (52,16 кг);
Умар Нурмагомедов (61,68 кг) – Марио Баутиста (61,46 кг);
Александр Волков (118,61 кг) – Жаилтон Алмейда (107,5 кг);
Александар Ракич (92,98 кг) – Азамат Мурзаканов (93,21 кг).

Предварительный кард:

Насрат Хакпараст (70,76 кг) – Куиллан Салкиллд (70,53 кг);
Икрам Алискеров (84,14 кг) – Чун Ён Пак (84,14 кг);
Людовит Клейн (70,76 кг) – Матеуш Ребецки (70,53 кг);
Вальтер Уокер (110,67 кг) – Луи Сазерленд (119,97 кг);
Натаниэль Вуд (66,22 кг) – Хосе Дельгадо (66,67 кг)**
Хамди Абделвахаб (120,2 кг) – Крис Барнетт (118,38 кг);
Азат Максум (58,51 кг)* – Митч Рапосо (56,92 кг);
Жаклин Аморим (52,61 кг) – Мидзуки Иноуэ (52,16 кг).

* Азат Максум не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и будет оштрафован на 30% от своего гонорара в пользу соперника.

** Хосе Дельгадо не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории.

