Умар Нурмагомедов — перед UFC 321: моего реванша с Двалишвили хотят все фанаты

Умар Нурмагомедов — перед UFC 321: моего реванша с Двалишвили хотят все фанаты
Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов заявил о намерении как можно скорее получить реванш с грузином Мерабом Двалишвили. Завтра, 25 октября, на турнире UFC 321 Умар сразится с американцем Марио Баутистой.

«Думаю, любая победа даст мне ещё одну возможность сразиться за титул. Кто ещё есть? Почти никого. Полагаю, даже прямо сейчас я мог бы побороться за титул, потому что все заинтересованы в этом бое. Я и Мераб – этого поединка хотят все фанаты. Это один из самых интересных боёв в UFC – не только в нашем весе. Но я не хочу ждать слишком долго», — приводит слова Нурмагомедова пресс-служба UFC.

Первый бой между Нурмагомедовым и Двалишвили состоялся на турнире UFC 311. Умар проиграл единогласным решением судей.

Главные новости дня:

