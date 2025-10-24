«Можно поднять бабла». Василий «Пельмень» Камоцкий — о бое Волков — Алмейда

35-летний российский тяжеловес Василий «Пельмень» Камоцкий оказался удивлён тем, что для многих аналитиков и букмекерских организаций 37-летний россиянин Александр Волков является андердогом в поединке с бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

«Саша мне больше помог, поскольку меня наставлял его тренер. Я останусь на бой Волкова. Это мои условия выступлений в Power Slap – чтобы меня хорошо кормили и чтобы дали билеты на турнир UFC. Волков андердог, ха-ха. Что, серьёзно? Нормально, можно поднять бабла», — приводит слова Камоцкого издание Sport24.

Поединок между Волковым и Алмейдой пройдёт в субботу, 25 октября.