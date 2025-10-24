Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Можно поднять бабла». Василий «Пельмень» Камоцкий — о бое Волков — Алмейда

«Можно поднять бабла». Василий «Пельмень» Камоцкий — о бое Волков — Алмейда
Комментарии

35-летний российский тяжеловес Василий «Пельмень» Камоцкий оказался удивлён тем, что для многих аналитиков и букмекерских организаций 37-летний россиянин Александр Волков является андердогом в поединке с бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда

«Саша мне больше помог, поскольку меня наставлял его тренер. Я останусь на бой Волкова. Это мои условия выступлений в Power Slap – чтобы меня хорошо кормили и чтобы дали билеты на турнир UFC. Волков андердог, ха-ха. Что, серьёзно? Нормально, можно поднять бабла», — приводит слова Камоцкого издание Sport24.

Поединок между Волковым и Алмейдой пройдёт в субботу, 25 октября.

Материалы по теме
Power Slap 16: новый вызов для Пельменя, бой Кракена из Красноярска. LIVE
Live
Power Slap 16: новый вызов для Пельменя, бой Кракена из Красноярска. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android