Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Пётр Ян отрабатывает удары ногами перед реваншем с Двалишвили на UFC 323

Видео: Пётр Ян отрабатывает удары ногами перед реваншем с Двалишвили на UFC 323
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Пётр Ян показал, как готовится к реваншу с чемпионом промоушена Мерабом Двалишвили. Спортсмены сразятся 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

Пётр Ян отрабатывает удары ногами перед реваншем с Двалишвили:

Напомним, поединок между Яном и Двалишвили проходил 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221. Бой был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.

Всего на счету Яна 19 побед и пять поражений. В активе Двалишвили 21 победа и четыре поражения.

Материалы по теме
«Двалишвили непроходим». Почему никто не верит в победу Петра Яна?
«Двалишвили непроходим». Почему никто не верит в победу Петра Яна?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android