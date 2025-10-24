Видео: Пётр Ян отрабатывает удары ногами перед реваншем с Двалишвили на UFC 323

Российский боец смешанных единоборств второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Пётр Ян показал, как готовится к реваншу с чемпионом промоушена Мерабом Двалишвили. Спортсмены сразятся 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

Пётр Ян отрабатывает удары ногами перед реваншем с Двалишвили:

Напомним, поединок между Яном и Двалишвили проходил 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221. Бой был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.

Всего на счету Яна 19 побед и пять поражений. В активе Двалишвили 21 победа и четыре поражения.