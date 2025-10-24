«Саня, мне это точно пригодится?» Забавное видео с тренировки Камоцкого и Волкова

В социальных сетях набирает популярность видеоролик с совместной тренировки 47-летнего российского представителя UFC Александра Волкова и его 35-летнего соотечественника тяжеловеса Василия «Пельменя» Камоцкого.

«Смотри, Вась. Сначала в стоечку, бьёшь «двойку», боковой, он бьёт тебе пощёчину, ты проходишь ему в ноги и добиваешь», — сказал Волков.

«Саня, мне это точно пригодится?» — ответил Камоцкий, лёжа на матах.

Камоцкий сегодня, 24 октября, проведёт поединок в промоушене Даны Уайта по пощёчинам Power Slap, где в соглавном бою встретится с Макини Ману.

Волков завтра, 25 октября, сразится в главном карде турнира UFC 321 с Жаилтоном Алмейдой.