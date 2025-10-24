Жена Александра Волкова обратилась к мужу перед его боем на UFC 321

Вита Волкова, жена российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, поддержала мужа в преддверии его поединка с представителем Бразилии Жаилтоном Алмейдой. Спортсмены сразятся на турнире UFC 321, который пройдёт 25 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

«С днём рождения, родной! У тебя всё получится!» — написала Волкова на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Виты Волковой

Сегодня, 24 октября, Александру исполнилось 37 лет.

На счету Волкова 49 поединках в смешанных единоборствах, где он добыл 38 побед (24 – нокаутом) и потерпел 11 поражений. В активе Алмейды 22 победы (восемь – нокаутом) при трёх поражениях.

Тернистый путь Волкова к титульнику UFC: