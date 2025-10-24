Скидки
В Польше арестовали бойца PFL за распространение запрещённых веществ

В Польше арестовали бойца PFL за распространение запрещённых веществ
Комментарии

В Польше был арестован местный боец смешанных единоборств Ян Цепловски, который в конце сентября провёл поединок в промоушене Professional Fighters League (PFL), сообщил польский обозреватель с никнеймом Матысек в социальной сети Х.

«Польская полиция арестовала Яна Цепловского вместе с ещё четырьмя людьми за участие в организованной группе, распространявшей запрещённые психоактивные вещества. Группа связана с преступной деятельностью в Польше, и 26-летнему бойцу ММА грозит до 12 лет тюремного заключения», — написал обозреватель.

На турнире PFL Europe 3 во Франции Цепловски дрался с Дином Гарнеттом и проиграл, потерпев своё первое поражение за 10 поединков.

