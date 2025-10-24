Хабиб — Патрису Эвра: не сравнивай меня с собой, будь осторожен

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обменялся шутками с бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» Патрисом Эвра во время стрима.

Хабиб. Надеюсь, Патрис наконец появится. Раньше он не раз просил меня: «пришли мне локацию, пришли мне локацию».

Эвра [присоединяется к стриму]. Ребята, почему вы смеётесь?

Хабиб. Наконец-то ты появился.

Эвра. Хабиб, пришли мне свою локацию, пожалуйста.

Хабиб. Сколько раз ты меня просил об этом… Две вещи, которые показывают разницу между нами. Всю свою жизнь ты играл [в футбол]. Я всю свою жизнь дрался. Не сравнивай меня с собой, пожалуйста. Будь осторожен.

