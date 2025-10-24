Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб — Патрису Эвра: не сравнивай меня с собой, будь осторожен

Хабиб — Патрису Эвра: не сравнивай меня с собой, будь осторожен
Комментарии

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обменялся шутками с бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» Патрисом Эвра во время стрима.

Хабиб. Надеюсь, Патрис наконец появится. Раньше он не раз просил меня: «пришли мне локацию, пришли мне локацию».

Эвра [присоединяется к стриму]. Ребята, почему вы смеётесь?

Хабиб. Наконец-то ты появился.

Эвра. Хабиб, пришли мне свою локацию, пожалуйста.

Хабиб. Сколько раз ты меня просил об этом… Две вещи, которые показывают разницу между нами. Всю свою жизнь ты играл [в футбол]. Я всю свою жизнь дрался. Не сравнивай меня с собой, пожалуйста. Будь осторожен.

Материалы по теме
Умар Нурмагомедов составил образ идеального бойца ММА

Патрис Эвра показал боксёрскую тренировку:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android