Тюлюлин предсказал досрочную победу Волкова

Бывший боец UFC Денис Тюлюлин поделился мнением о предстоящем поединке своего соотечественника Александра Волкова с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Бой пройдёт завтра, 25 октября, на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 321. Как считает Тюлюлин, Волков одержит досрочную победу.

«У Сани большой опыт. Больших и важных боёв. Он заряжен, опытен. Думаю, что у него всё получится. Выдержит дистанцию, не даст навязать борьбу. И выиграет досрочно. Во втором или третьем раунде», – сказал Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тернистый путь Волкова к титульнику UFC: