Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тюлюлин предсказал досрочную победу Волкова

Тюлюлин предсказал досрочную победу Волкова
Комментарии

Бывший боец UFC Денис Тюлюлин поделился мнением о предстоящем поединке своего соотечественника Александра Волкова с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Бой пройдёт завтра, 25 октября, на «Этихад-Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 321. Как считает Тюлюлин, Волков одержит досрочную победу.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда

«У Сани большой опыт. Больших и важных боёв. Он заряжен, опытен. Думаю, что у него всё получится. Выдержит дистанцию, не даст навязать борьбу. И выиграет досрочно. Во втором или третьем раунде», – сказал Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
«Чтобы представлять Россию, нужно жить в деревне?» Интервью с Александром Волковым
Эксклюзив
«Чтобы представлять Россию, нужно жить в деревне?» Интервью с Александром Волковым

Тернистый путь Волкова к титульнику UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android