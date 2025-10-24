Скидки
«В команде пополнение». Пётр Ян встретился с Павлом Дуровым

«В команде пополнение». Пётр Ян встретился с Павлом Дуровым
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян выложил в социальных сетях фотографию с 41-летним соотечественником Павлом Дуровым.

Фото: Из личного архива Петра Яна

«В нашей команде пополнение», — подписал изображение Ян.

Программист и миллиардер Дуров является создателем социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера «Телеграм».

Пётр в данный момент готовится к реваншу и титульному поединку с действующим чемпионом в наилегчайшем весе грузино-американцем Мерабом Двалишвили, который состоится 7 декабря 2025 года.

Их первый бой прошёл 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и завершился победой грузина единогласным решением судей.

Попытка №2. Пётр Ян получил шанс остановить Двалишвили
Попытка №2. Пётр Ян получил шанс остановить Двалишвили
