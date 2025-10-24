Двукратная чемпионка PFL Ларисса Пачеко уволена из промоушена

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Ларисса Пачеко покинула Professional Fighters League (PFL). Об этом информирует пресс-служба лиги.

«PFL объявляет о расторжении контракта с Лариссой Пачеко. Мы благодарим её за яркие поединки и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном заявлении лиги.

Пачеко выступала в PFL с 2019 года. Спортсменка становилась чемпионкой организации в лёгкой и полулёгкой весовых категориях. Последний бой бразильянка провела в 2024 году, уступив Крис Сайборг единогласным решением судей. В общей сложности в ММА на её счету 23 победы и пять поражений.

