Двукратная чемпионка PFL Ларисса Пачеко уволена из промоушена

Двукратная чемпионка PFL Ларисса Пачеко уволена из промоушена
Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Ларисса Пачеко покинула Professional Fighters League (PFL). Об этом информирует пресс-служба лиги.

«PFL объявляет о расторжении контракта с Лариссой Пачеко. Мы благодарим её за яркие поединки и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном заявлении лиги.

Пачеко выступала в PFL с 2019 года. Спортсменка становилась чемпионкой организации в лёгкой и полулёгкой весовых категориях. Последний бой бразильянка провела в 2024 году, уступив Крис Сайборг единогласным решением судей. В общей сложности в ММА на её счету 23 победы и пять поражений.

