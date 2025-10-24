Скидки
Денис Тюлюлин дал прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Марио Баутисты

Денис Тюлюлин дал прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Марио Баутисты
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, бывший участник UFC Денис Тюлюлин поделился прогнозом на предстоящий поединок между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

«Думаю, что Баутиста хороший, крепкий. Идёт на длительной серии побед. Но Умар победит решением [судей]. Нурмагомедов интереснее для UFC, для нас. Баутисту никто не знает. У Умара есть история с Мерабом [Двалишвили]. И в ближайшем будущем возможна история с [Петром] Яном. Это более интересная тройка. Думаю, что Умар победит. И его интереснее смотреть в дальнейшем с Петром или Мерабом», — сказал Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

