Денис Тюлюлин дал прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Марио Баутисты

Российский боец смешанных единоборств, бывший участник UFC Денис Тюлюлин поделился прогнозом на предстоящий поединок между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321.

«Думаю, что Баутиста хороший, крепкий. Идёт на длительной серии побед. Но Умар победит решением [судей]. Нурмагомедов интереснее для UFC, для нас. Баутисту никто не знает. У Умара есть история с Мерабом [Двалишвили]. И в ближайшем будущем возможна история с [Петром] Яном. Это более интересная тройка. Думаю, что Умар победит. И его интереснее смотреть в дальнейшем с Петром или Мерабом», — сказал Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.