Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Деметриус Джонсон дал совет Баутисте, как победить Умара Нурмагомедова на UFC 321

Деметриус Джонсон дал совет Баутисте, как победить Умара Нурмагомедова на UFC 321
Комментарии

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Марио Баутистой. Спортсмены сразятся на турнире UFC 321 25 октября.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

«Не нужно проявлять уважение к Умару Нурмагомедову. Многие бойцы теряются перед этой аурой — мол, это же Нурмагомедов, он тренируется с Хабибом. Когда бойцы выходили на поединок с Хабибом, они думали: «Он всё равно переведёт меня в партер, так что просто приму это». У соперников слишком много уважения к этой фамилии», — сказал Джонсон на своём канале в YouTube.

Материалы по теме
«Финиширую Умара в первом раунде». Кто ждёт Нурмагомедова в Абу-Даби
«Финиширую Умара в первом раунде». Кто ждёт Нурмагомедова в Абу-Даби

Умар Нурмагомедов показал новую спортивную базу в Дагестане:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android