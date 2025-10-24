Деметриус Джонсон дал совет Баутисте, как победить Умара Нурмагомедова на UFC 321

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Марио Баутистой. Спортсмены сразятся на турнире UFC 321 25 октября.

«Не нужно проявлять уважение к Умару Нурмагомедову. Многие бойцы теряются перед этой аурой — мол, это же Нурмагомедов, он тренируется с Хабибом. Когда бойцы выходили на поединок с Хабибом, они думали: «Он всё равно переведёт меня в партер, так что просто приму это». У соперников слишком много уважения к этой фамилии», — сказал Джонсон на своём канале в YouTube.

Умар Нурмагомедов показал новую спортивную базу в Дагестане: