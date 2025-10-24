Скидки
Бокс/ММА

Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста: где смотреть бой, на каком канале

Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста: где смотреть бой, на каком канале
Комментарии

В субботу, 25 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 321. В главном карде спортивного мероприятия поединок проведут бывший претендент на титул в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов и Марио Баутиста, представляющий США.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста
25 октября 2025, суббота. 22:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Марио Баутиста

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Кроме того, спортивное шоу будет доступно на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное начало главного карда — в 21:00 мск. Умар и Марио выйдут в октагон примерно в 22:30 мск.

На счету Нурмагомедова в ММА 18 побед и одно поражние. В активе Баутисты 16 побед и два поражения.

«Финиширую Умара в первом раунде». Кто ждёт Нурмагомедова в Абу-Даби
«Финиширую Умара в первом раунде». Кто ждёт Нурмагомедова в Абу-Даби

Тренировка Умара Нурмагомедова после перелома руки:

