Отец Аспиналла выступил за уход Тома из UFC

Энди Аспиналл, являющийся отцом и главным тренером 32-летнего действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла, выступил за уход своего сына из североамериканской организации.

«Бокс — это точно один из вариантов [будущего Тома]. Там платят больше, так что почему бы и нет? По контракту ему осталось провести ещё три боя, и я не хотел бы, чтобы он подписывал новый», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

Следующий бой Том проведёт против экс-временного чемпиона UFC в категории до 120 кг француза Сириля Гана. Их встреча состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).