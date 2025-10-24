Скидки
Фото: Икрам Алискеров провёл битву взглядов с Чун Ён Паком перед боем на UFC 321

Фото: Икрам Алискеров провёл битву взглядов с Чун Ён Паком перед боем на UFC 321
Российский боец смешанных единоборств (ММА), выступающий в среднем весе (до 84 кг) UFC, Икрам Алискеров провёл битву взглядов с представителем Южной Кореи Чун Ён Паком перед боем, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Икрам Алискеров — Чун Ён Пак
25 октября 2025, суббота. 19:55 МСК
Икрам Алискеров
Не началось
Чун Ён Пак

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Алискерову 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в апреле 2012 года, а в сильнейшую организацию в мире Икрам пришёл в 2023 году. В своём рекорде он имеет 16 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и два поражения.

Чун Ён Паку 34 года. На профессиональном уровне южнокорейский боец выступает с декабря 2013 года, а в UFC он перешёл в 2019 году. Железная черепашка имеет в своём рекорде 19 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и шесть поражений.

