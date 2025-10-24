Фото: Александар Ракич и Азамат Мурзаканов провели дуэль взглядов перед боем на UFC 321

10-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Азамат Мурзаканов, являющийся непобеждённым бойцом, провёл дуэль взглядов с седьмым номером дивизиона австрийцем Александаром Ракичем перед поединком, который пройдёт на турнире UFC 321 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Кадр из трансляции

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и ни одного поражения.

Александару Ракичу 33 года. Австриец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в североамериканской организации мира шесть побед и четыре поражения.

