Александр Волков провёл стердаун с Жаилтоном Алмейдой перед поединком на UFC 321

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков провёл битву взглядов с пятым номером рейтинга UFC в категории до 120 кг бразильцем Жаилтоном Алмейдой перед поединком, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Кадр из трансляции

Александру Волкову 36 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2009 году, а в UFC — в 2016 году. В своём профессиональном рекорде Драго имеет 38 побед и 11 поражений.

Жаилтону Алмейде 34 года. В качестве профессионального бойца ММА бразильский боец начал карьеру в сентябре 2012 года, а в североамериканской организации он дебютировал в феврале 2022 года. Спортсмен имеет в своём рекорде 22 победы и три поражения.