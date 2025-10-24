Битва взглядов Умара Нурмагомедова и Марио Баутисты в преддверии боя на UFC 321

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов провёл битву взглядов с восьмым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Марио Баутистой перед поединком, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Кадр из трансляции

Умару 29 лет. В своём рекорде Молодой орёл имеет 18 побед и одно поражение. На профессиональном уровне российский боец выступает с декабря 2016 года.

В своём профессиональном рекорде Марио имеет 16 побед и два поражения, а в данный момент Баутиста идёт на серии из восьми побед в североамериканской лиге.

