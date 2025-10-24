Том Аспиналл и Сириль Ган провели заключительную дуэль взглядов перед боем на UFC 321

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл и экс-временный чемпион UFC в категории до 120 кг француз Сириль Ган провели заключительную битву взглядов перед боем, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.

Сириль Ган, в свою очередь, последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Тогда французский боец победил раздельным решением судей россиянина Александра Волкова.