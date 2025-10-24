Двалишвили: Умар, я сломаю тебя. А Баутиста снова сделает скромным

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили оставил послание бывшему сопернику, россиянину Умару Нурмагомедову, пообещав того «сломать» в реванше.

«Я сломаю тебя, Умар. А Баутиста снова сделает тебя скромным», — написал Двалишвили в комментариях к одному из постов Нурмагомедова в социальной сети.

Напомним, Умар Нурмагомедов проведёт следующий бой с восьмым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Марио Баутистой. Их встреча состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) и станет третьим по значимости событием турнира.