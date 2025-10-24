Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили: Умар, я сломаю тебя. А Баутиста снова сделает скромным

Двалишвили: Умар, я сломаю тебя. А Баутиста снова сделает скромным
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили оставил послание бывшему сопернику, россиянину Умару Нурмагомедову, пообещав того «сломать» в реванше.

«Я сломаю тебя, Умар. А Баутиста снова сделает тебя скромным», — написал Двалишвили в комментариях к одному из постов Нурмагомедова в социальной сети.

Напомним, Умар Нурмагомедов проведёт следующий бой с восьмым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Марио Баутистой. Их встреча состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) и станет третьим по значимости событием турнира.

Материалы по теме
Новый охотник за поясами или легенда дивизиона? Разбираем будущее Мераба Двалишвили
Новый охотник за поясами или легенда дивизиона? Разбираем будущее Мераба Двалишвили
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android